Yeni yol, genişleyen güzergâh: 100. Yıl Bulvarı ikinci etap tamamlandı

çalışma alanında inceleme:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kent ulaşım ağını güçlendirme hedefiyle yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye, İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, Yukarı Söğütönü Mahallesi Muhtarı Önder Özer, Aşağı Söğütönü Mahallesi Muhtarı Dilek Soyer Altıok ve Keskin Mahallesi Muhtarı Ersin Büyük de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü ikinci etap çalışmaları, bölge sakinlerinin artan ulaşım ihtiyacına yanıt verecek şekilde planlandı ve tamamlandı.

altyapı ve uygulama detayları:

Bulvarın ikinci etabı, ilk etap çalışmasının ardından Haziran 2026'da genişletme ve altyapı uygulamalarıyla başladı. Planlanan güzergâh toplam 5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde düzenlendi. Altyapı kurumlarıyla eş zamanlı yürütülen çalışmalarda stabilize alt temel ve temel imalatları tamamlandıktan sonra yol kaplama safhasına geçildi.

Yol kaplama kapsamında 18 bin ton asfalt serimi yapıldı. Orta refüj düzenlemeleri, aydınlatma direklerinin montajı ve ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yaşamkent Kavşağı ile Yukarı Söğütönü arasındaki bölüm ulaşıma açılıyor.

kalan işler ve kullanım düzenlemeleri:

Tretuvar çalışmalarında, bisiklet yolu ve yaya yolundan oluşacak düzenlemelerin mevsim şartlarına göre tamamlanması planlanıyor. Bu kademeli uygulama, altyapı ve çevre düzenlemelerinin koordineli biçimde bitirilmesini hedefliyor.

bölgeye etkileri ve yerel değerlendirme:

Tamamlanan ikinci etap sayesinde Zincirlikuyu, Yaşamkent, Aşağı Söğütönü, Yukarı Söğütönü ve Keskin mahalleleri ile Tepebaşı'nın kırsal mahallelerine ulaşımı sağlayan güzergâhın konforu ve güvenliği artacak. Başkan Ayşe Ünlüce, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini, vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım imkânına kavuşması için ekiplerin çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, 100. YIL BULVARI'NIN İKİNCİ ETABINDA TAMAMLANAN ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK BÖLGEDEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.