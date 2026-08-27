Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama

bursa'daki gece uygulaması:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 26 Ağustos 2026 günü 21.00-23.00 saatleri arasında Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sabit ve hareketli yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel katıldı.

uygulamanın ayrıntıları:

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde toplam 2 bin 569 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde; 1 kişi adli para cezası nedeniyle, 1 kişi ifadeye yönelik ve 7 kişi yoklama kaçağı olarak tespit edilerek, toplam 9 aranan şahıs yakalandı.

araç kontrolleri ve ceza işlemleri:

Denetimler sırasında toplam 1 bin 124 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 37 araca toplam 412 bin 838 TL cezai işlem uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMADA 2 BİN 569 ŞAHSIN UYAP SORGULAMASI YAPILIRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 9 KİŞİ YAKALANDI. UYGULAMADA 37 ARACA TOPLAM 412 BİN 838 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANIRKEN, 2 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.