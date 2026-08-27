Dolar 48,1294 +0,11%
Euro 56,1776 0,00%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.194,77 -0,08%
EUR/USD 1,1658 -0,15%
Brent Petrol 86,56 -0,44%
--°

Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama

Bursa'da 26 Ağustos 2026 akşamı yapılan uygulamada 2 bin 569 kişinin UYAP sorgusu yapıldı; 9 aranan yakalandı, 37 araca 412 bin 838 TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 00:33

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 00:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama

bursa'daki gece uygulaması:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 26 Ağustos 2026 günü 21.00-23.00 saatleri arasında Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sabit ve hareketli yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel katıldı.

uygulamanın ayrıntıları:

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde toplam 2 bin 569 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde; 1 kişi adli para cezası nedeniyle, 1 kişi ifadeye yönelik ve 7 kişi yoklama kaçağı olarak tespit edilerek, toplam 9 aranan şahıs yakalandı.

araç kontrolleri ve ceza işlemleri:

Denetimler sırasında toplam 1 bin 124 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 37 araca toplam 412 bin 838 TL cezai işlem uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMADA 2 BİN 569 ŞAHSIN UYAP SORGULAMASI...

BURSA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMADA 2 BİN 569 ŞAHSIN UYAP SORGULAMASI YAPILIRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 9 KİŞİ YAKALANDI. UYGULAMADA 37 ARACA TOPLAM 412 BİN 838 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANIRKEN, 2 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor
images

Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi
images

Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı
images

Çınar'da borç tartışması sonucu ağabey yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor

Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi

Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı sahnede

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı