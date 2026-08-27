Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi

olay yeri ve yangının boyutu:

Çorum'un Alaca ilçesinde, Sultanköy, Çopraşık, Bolatçık, İsmailli, Çöplü, Balçıkhisar ve Mazıbaşı köylerinin sınırlarında bulunan biçili vaziyetteki tarlarda örtü yangını çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı ve çevredeki tarım arazilerinde etkili oldu.

müdahale çalışmaları:

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

etkiler ve beklenen gelişmeler:

Yangının biçili tarlalarda başlaması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi; ekiplerin müdahalesi devam ediyor ve söndürme çalışmasının süreceği belirtiliyor.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE 7 KÖYÜN ARAZİSİNE YAYILAN ANIZ YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI İTFAİYE EKİPLERİ VE KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİYLE DEVAM EDİYOR.