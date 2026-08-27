Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

Siverek çıkışında kaza:

Gece saatlerinde Şanlıurfanın Siverek ilçe çıkışında meydana gelen kazada, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinliğine katıldıktan sonra Osmaniyeye dönen yolcuları taşıyan bir otobüs, aynı yönde ilerleyen başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışma sonucu toplam 13 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan tespit ve müdahalelerin ardından, kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise çağrılan başka otobüslerle kent merkezine götürüldü.

Yaralıların kimlikleri ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralılar arasında Münir T., Ayşe Ö., Mehmet G., Osman Ö., Ümmühan Ayşe D., Nebi K., Zeynep D., Ömer K., Mehmet Ç., Abdullah Zübeyir K., Fatma G., Şule C. ve Eren C. bulunuyor. Kazayla ilgili soruşturma yetkililer tarafından başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ŞANLIURFA’DA YOLCU OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 13 YARALI