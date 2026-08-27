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Çınar'da borç tartışması sonucu ağabey yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde borç tartışmasında 23 yaşındaki ağabeyi Mehmet A., kardeşi Y.A. tarafından bıçaklandı; hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 00:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çınar'da borç tartışması sonucu ağabey yaşamını yitirdi

Çınar'da kardeş kavgası sonucu ölüm:

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yeni Mahallesi'nde iddiaya göre borç meselesi yüzünden çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olayda 23 yaşındaki Mehmet A., kardeşi 18 yaşındaki Y.A. tarafından bıçaklandı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Y.A. ile ağabeyi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ağır yaralanan Mehmet A. için çevredekiler durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi; ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı. Gözaltına alınan Y.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖLEN MEHMET AZBOY

ÖLEN MEHMET AZBOY

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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