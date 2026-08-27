Çınar'da borç tartışması sonucu ağabey yaşamını yitirdi

Çınar'da kardeş kavgası sonucu ölüm:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yeni Mahallesi'nde iddiaya göre borç meselesi yüzünden çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olayda 23 yaşındaki Mehmet A., kardeşi 18 yaşındaki Y.A. tarafından bıçaklandı.
Olayın ayrıntıları:
Edinilen bilgilere göre, Y.A. ile ağabeyi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ağır yaralanan Mehmet A. için çevredekiler durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi; ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma ve gözaltı:
Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı. Gözaltına alınan Y.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ÖLEN MEHMET AZBOY
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