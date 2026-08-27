Dolar 48,1163 +0,08%
Euro 56,2051 +0,05%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.190,02 -0,99%
EUR/USD 1,1658 -0,15%
Brent Petrol 86,56 -0,44%
--°

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor

Kayseri Melikgazi'de komşular arasındaki kavgada kafasına kaldırım taşıyla darbe alan M.A. ağır yaralandı; şüpheli D.K. için arama başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 01:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir kişi, eline geçirilen kaldırım taşıyla kafasına vurulması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Paşalı Cadde üzerinde bulunan bir parkta aynı binada oturan M.A. ile D.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, D.K. eline geçirdiği kaldırım taşını M.A.'nın kafasına vurdu. Olay sonucu M.A. ağır yaralandı.

soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek M.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri parkta olay yeri incelemesi yaparken, D.K.'yı yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor ve yetkililer süreci takip ediyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA, KAFASINA KALDIRIM TAŞIYLA DARBE...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA, KAFASINA KALDIRIM TAŞIYLA DARBE ALAN ŞAHIS AĞIR YARALANDI. POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi
images

Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı
images

Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama
images

Çınar'da borç tartışması sonucu ağabey yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi

Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama

Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı sahnede

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı