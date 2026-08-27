Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir kişi, eline geçirilen kaldırım taşıyla kafasına vurulması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Paşalı Cadde üzerinde bulunan bir parkta aynı binada oturan M.A. ile D.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, D.K. eline geçirdiği kaldırım taşını M.A.'nın kafasına vurdu. Olay sonucu M.A. ağır yaralandı.

soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek M.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri parkta olay yeri incelemesi yaparken, D.K.'yı yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor ve yetkililer süreci takip ediyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA, KAFASINA KALDIRIM TAŞIYLA DARBE ALAN ŞAHIS AĞIR YARALANDI. POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.