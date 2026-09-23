Bursa'da sokakta yürürken husumetli grup saldırdı: adam vuruldu, eş darp edildi

Bursa sokaklarında silahlı ve sopalı saldırı

Olay, 17 Ağustos günü merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluabatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erkan E. (46) ile eşi Duygu E. (44) yolda yürürken karşılaştıkları husumetli kişilerle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve şüpheliler hem silah hem sopalar kullandı.

Tabancadan çıkan kurşunlarla Erkan E. elinden, sağ bacağından ve sol kasık bölgesinden vurularak yere düştü. Saldırı sırasında yerdeki yaralıya tekme ve sopa ile saldırıların devam ettiği; eşi Duygu E.'nin de darp sonucu yaralandığı öğrenildi.

Saldırı anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çiftin yürüdüğü sırada bir grubun önlerini kestiği ve taraflar arasında tartışma çıktığı görülüyor. Kayıtlarda, Erkan E.'nin vurularak yere düşmesi ve buna rağmen şüphelilerin yerdeki adama saldırmaya devam etmesi yer alıyor. Polis ekipleri bu görüntüleri soruşturma kapsamında inceledi.

Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşmasının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erkan E. ve Duygu E., ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Polisin başlattığı geniş çaplı soruşturmada, yaralı Erkan E.'nin hastaneye götürülürken verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Ekiplerin yaptığı operasyonlarda Erkan Y. (52) ile Serkan Y. (48) gözaltına alındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle taraflar arasındaki husumetin ailevi meselelerden kaynaklandığı tespit edildi. Gözaltına alınanların, Erkan Y.'nin yaralı Erkan E.'nin eniştesi ve Serkan Y.'nin ise eniştenin kardeşi olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Güvenlik kamerası görüntüleri ile elde edilen diğer deliller soruşturma dosyasına dahil edildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.