Solhan'da okul asansör kazası: adli ve idari soruşturma başlatıldı

olay ve müdahale:

23 Eylül 2026 saat 12.45'te Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Hüseyin Artunç Lisesi Pansiyonu yemekhanesinde bulunan yük asansöründe talihsiz bir kaza meydana geldi. Olayda 15 yaşındaki bir öğrenci yaralandı. İhbar üzerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti; öğrenciye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı öğrenci ilk olarak Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve takip:

Bingöl Valiliği'nin açıklamasında, yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatıldığı bildirildi. Valilik ayrıca öğrencinin sağlık durumunun ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Başlatılan adli ve idari incelemeler kazanın nedenlerinin belirlenmesine ve olası sorumlulukların tespitine odaklanacak; süreçle ilgili resmi gelişmeler kamu kurumları tarafından açıklanacaktır.

BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDE OKUL MUTFAĞINDA KULLANILAN YÜK ASANSÖRÜNDE MEYDANA GELEN VE BİR ÖĞRENCİNİN YARALANDIĞI KAZAYLA İLGİLİ BİNGÖL VALİLİĞİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, "CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN ADLİ, İLGİLİ KURUMLAR TARAFINDAN İSE İDARİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR" DENİLDİ