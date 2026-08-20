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Bursa'da Ümitalan rampasında talaş yüklü tırın motoru alev aldı, araç kullanılamaz oldu

Ümitalan rampasında 16 MCZ 10 plakalı talaş yüklü tırın motorunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü; itfaiye müdahalesine rağmen araç kullanılamaz oldu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da Ümitalan rampasında talaş yüklü tırın motoru alev aldı, araç kullanılamaz oldu

Ümitalan rampasında tırın motorundan başlayan yangın

Bursa-Ankara karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiindeki rampada, saat 18.00 civarında seyir halindeki bir tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç, Bursa'dan İnegöl istikametine giden Ahmet O. yönetimindeki, 16 MCZ 10 plakalı ve talaş yüklü tırdı.

Sürücünün dumanı fark etmesiyle araç yol kenarına çekildi ve derhal itfaiye ekiplerine haber verildi. Görgü tanıkları, kısa sürede alevlerin büyüdüğünü ve yangının hızla motor bölümünden tüm araca yayıldığını aktardı.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı ve yangın söndürme çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak alevler tırın büyük bölümünü etkilediği için araç, kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi makamlar tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Yetkililer, benzer taşımacılık faaliyetlerinde araç bakımı ve motor kontrollerinin önemine dikkat çekerek, sürücüleri olası risklere karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.

Talaş yüklü tır alevlere teslim oldu

Talaş yüklü tır alevlere teslim oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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