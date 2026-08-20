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Kuyu kazısı sırasında göçük: baba ve oğlu köylülerin de yardımıyla kurtarıldı

Bartın'ın Kozcağız ilçesi Yenihamidiye köyünde kuyu kazısı sırasında göçükte kalan baba ve oğlu, AFAD, itfaiye ve köylülerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 21:44

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuyu kazısı sırasında göçük: baba ve oğlu köylülerin de yardımıyla kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Yenihamidiye köyünde su kuyusu kazdıkları sırada meydana gelen toprak kayması sonucu bir baba ve oğlu göçüğün altında mahsur kaldı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

Kurtarma çalışmasının detayları:

Olay yerine giden AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri ile köylülerin yürüttüğü koordineli çalışma sonucu toprak altında kalan vatandaşlara ulaşılabildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ve köylülerin desteğiyle mahsur kalan baba ve oğul sağ olarak çıkarıldı.

İlk müdahale ve sonrası:

Kurtarılan iki kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve bölgede benzer olayların yaşanmaması için dikkat çağrısında bulunuldu.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN BABA VE OĞUL, EKİPLERİN VE KÖYLÜLERİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMAYLA KURTARILARAK...

GÖÇÜK ALTINDA KALAN BABA VE OĞUL, EKİPLERİN VE KÖYLÜLERİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMAYLA KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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