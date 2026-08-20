Dolar 48,0183 +0,15%
Euro 56,1089 +0,20%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.063,14 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Kızıltepe'de kayalıklardan düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kayalıklardan düşen yaralı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 21:44

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 21:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kızıltepe'de kayalıklardan düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi'nde kayalıklarda meydana gelen kazada bir kişi dengesini kaybederek düştü. Olay, bölgeden alınan ihbar üzerine kısa sürede müdahale gerektiren bir durum olarak değerlendirildi.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri birlikte çalışarak yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında ekipler güvenli taşıma yöntemleri uyguladı ve ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İnceleme sürüyor:

Olayla ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatıldı. Kazanın oluş biçimi ve sebeplerine ilişkin soruşturma devam ediyor; bölgedeki güvenlik önlemleri ve benzer vakaların önlenmesine dönük değerlendirmeler yapılacak.

KIZILTEPE İLÇESİNDE KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN ŞAHIS, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MAHSUR...

KIZILTEPE İLÇESİNDE KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN ŞAHIS, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altın...
images

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı
images

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu
images

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı