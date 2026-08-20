Kızıltepe'de kayalıklardan düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi'nde kayalıklarda meydana gelen kazada bir kişi dengesini kaybederek düştü. Olay, bölgeden alınan ihbar üzerine kısa sürede müdahale gerektiren bir durum olarak değerlendirildi.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri birlikte çalışarak yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında ekipler güvenli taşıma yöntemleri uyguladı ve ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İnceleme sürüyor:

Olayla ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatıldı. Kazanın oluş biçimi ve sebeplerine ilişkin soruşturma devam ediyor; bölgedeki güvenlik önlemleri ve benzer vakaların önlenmesine dönük değerlendirmeler yapılacak.

KIZILTEPE İLÇESİNDE KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN ŞAHIS, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI