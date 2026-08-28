Bursa'dan bursaspor taraftarına Kayseri'ye otobüs ve Kültürpark'ta dev ekran müjdesi

Büyükşehirden taraftara iki yönlü destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor için taraftara yönelik ulaşım ve yayın kolaylığı sağlanacağını duyurdu. Belediye yetkilileri, kent markası olarak gördükleri takımın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

otobüs organizasyonu ve deplasman desteği:

Belediye, zorlu deplasman maçına gitmek isteyen yeşil-beyazlı taraftarlar için otobüs tahsisi organize edecek. Organizasyon kapsamında Bursaspor taraftarları, belediyenin sağladığı ulaşım desteğiyle Kayseriye gidebilecek ve takımını stadyumda destekleme imkanı bulacak.

Kültürpark'ta dev ekranla canlı izleme çağrısı:

Kayseri'ye gidemeyenler içinse alternatif bir etkinlik planlandı. Karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Göl Kenarı'na kurulacak dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak. Belediye yetkilileri, ilçelerden ve şehir merkezinden gelen futbolseverleri bu açık hava yayınında bir araya gelmeye davet ediyor.

Maçın programı ve organizasyon detaylarıyla ilgili olarak belediye, taraftarların güvenli ve düzenli şekilde ulaşım sağlaması amacıyla gerekli koordinasyonu yapacağını bildirdi. Etkinliklere ilişkin geri bildirim ve katılım koşulları belediyenin resmi duyurularında yer alacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin en güçlü markalarından biri olan Bursaspor’umuzu her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Şampiyon Bursaspor’umuza Kayseri deplasmanında başarılar diliyorum. Maça gidemeyen tüm hemşehrilerimizi Kültürpark’ta bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum."

Yetkililer, maçın 29 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da oynanacağını ve hem otobüs organizasyonu hem de Kültürpark yayınında taraftarların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Bursaspor taraftarları, bu iki uygulama sayesinde hem sahada hem de şehirde maça ortak olma fırsatı bulacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BURSASPOR'UN KAYSERİSPOR DEPLASMANI İÇİN TARAFTARA OTOBÜS TAHSİS EDİLECEĞİNİ AÇIKLADI.