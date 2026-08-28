Aynı kaderi paylaştılar: anne ile kızının 14 yıllık meme kanseri dayanışması

Anne-kızın ortak mücadelesi:

Adana'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan 24 yaşındaki Havva Nur Atcıoğlu, şubat ayında göğsünde hissettiği kitle üzerine tetkikler yaptırdı. Yapılan incelemelerde iki tümör tespit edildi ve patoloji sonucu sonrası genç hemşirenin meme kanseri olduğu belirlendi. Vakit kaybetmeden başlayan tedavi süreci, aylar süren kemoterapilerle sürdü.

Bu hafta gerçekleştirilen kontrollerde Havva Nur, yapılan tetkiklerin ardından kanserli hücrelerin vücudundan temizlendiğini öğrendi. Haberle birlikte duyduğu sevinci ailesi ve yakınlarıyla kent sokaklarında düzenlediği konvoyla paylaştı. Araçlara asılan pankartlarda ‘Kanseri yendim’ gibi ifadeler yer aldı, vatandaşlar ve konvoya katılan sürücüler kornalarla desteğini gösterdi.

Tedavi süreci ve konvoy anları:

Havva Nur, şubat ayında göğsündeki kitleyi fark ettiğini, genel cerrahiye başvurduğunu ve patoloji sonuçlarının ardından sürecin hızlandığını anlattı. Yoğun bir tedavi döneminin ardından gelen olumlu sonucu aldığı an büyük bir duygusallık yaşadı. Konvoy sırasında yoldan geçen araçların da desteğe katılması onun için unutulmaz anlar oluşturdu.

Genç hemşire, bu dönemde annesinin varlığının kendisini güçlü tuttuğunu vurguladı ve konvoy anına dair şu ifadeleri kullandı: 'Konvoya ilk başladığımızda kimse korna çalmıyordu. Aracın penceresinden dışarı çıktım ve o esnada kornalar çalmaya başladı. O an çok duygulandım ve gözyaşlarımı tutamadım.' Havva Nur, diğer hastalara da moral mesajı vererek pes etmeme çağrısında bulundu.

Annenin deneyimi ve destek:

Havva Nur'un en büyük dayanağı ise annesi Songül Tetik oldu. Tetik, 2012 yılında meme kanserine yakalandığını, sol göğsünün alınmasının ardından 8 kür kemoterapi gördüğünü ve 2015'te son doz tedavisini alarak hastalığı yendiğini aktardı. Kendi yaşadığı zorlu sürecin ardından bu kez kızının yanında yer alan Tetik, ona moral vermek için geçmiş deneyimini örnek gösterdi.

Anne Songül'ün sözleri duyguluydu: '2012 yılında kansere yakalandım. O anda dünyam yıkıldı. Ancak etrafıma baktım ve çocuklarım olduğu için yıkılmayacağımı, bu hastalığın üstesinden geleceğimi söyledim.' Tetik ayrıca, hem kendisinin hem de kızının sol göğüslerinin alındığını belirterek bu sürecin hem fiziksel hem duygusal sınavlar içerdiğini paylaştı.

Anne-kızın aynı hastalıkla mücadeleyi birlikte verip başarması, çevresinde ve kentte geniş bir dayanışma hikayesi oluşturdu. Aile, yaşadıkları süreç boyunca birbirlerine destek olarak tedavi ve iyileşme sürecini güçlendirdiklerini belirtti.

Havva Nur ve annesi Songül'ün deneyimi, erken teşhis, yakın destek ve kararlı tedavinin önemine dair güçlü bir örnek olarak öne çıkıyor.

HAVVA NUR ATCIOĞLU VE ANNESİ SONGÜL TETİK