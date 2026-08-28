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Sabiha Gökçen'in HEAŞ akademisi global liderlik ödülünde bronzla tescillendi

HEAŞ Akademi'nin kapsamlı liderlik gelişim programı, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026'da 'Leadership Development' kategorisinde Bronz kazandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sabiha Gökçen'in HEAŞ akademisi global liderlik ödülünde bronzla tescillendi

HEAŞ akademisi uluslararası platformda tescillendi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, insan kaynağına yaptığı stratejik yatırımların karşılığını uluslararası bir ödülle aldı. HEAŞ Akademi çatısı altında geliştirilen bütünsel liderlik gelişimi programı, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026'da Leadership Development - Best Leadership Development Program kategorisinde Bronz Ödüle layık görüldü.

Programın kapsamı:

Program, teknik havacılık uzmanlığından emniyet yönetimine, bireysel koçluktan dijital yetkinlik gelişimine kadar geniş bir içeriği kapsıyor. Tasarım aşamasında üst düzey yöneticilerden sahadaki liderlere kadar farklı kademelerin ihtiyaçları dikkate alınarak modüler bir yapı oluşturuldu. HEAŞ'ın hedefi, saha tecrübesini kurumsal hafızaya dönüştürmek ve sürdürülebilir liderlik kapasitesi inşa etmek olarak tanımlandı.

Uluslararası değerlendirme ve ölçülebilir etki:

Brandon Hall Group tarafından yapılan bağımsız değerlendirme, programın somut ve ölçülebilir çıktıları ile eğitim mimarisinin kapsamını esas aldı. Jüri değerlendirmesinde programın özgün yaklaşımı, uygulama süreçleri ve katılımcı sonuçlarına yansıyan gelişim artıları ön plana çıktı. Bu başarı, HEAŞ'ın insan kaynakları ve liderlik kültürünü küresel standartlara yaklaştırma yönündeki adımlarının uluslararası alanda onaylandığının bir işareti olarak gösteriliyor.

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, sosyal medya paylaşımında programın kurum için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kacır, HEAŞ Akademi aracılığıyla 'geleceğin liderlerini yetiştirdiklerini' belirterek, bireysel koçluk ve dijital gelişim rotalarının ödülde etkili olduğunu söyledi. Ayrıca emeği geçen ekip ve çalışanlara teşekkür ederek benzer uygulamaları yaygınlaştırma kararlılıklarını vurguladı.

Bu ödül, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın insan kaynağı yatırımlarının görünürlüğünü artırırken, kurum içi liderlik dönüşümünü destekleyen somut bir referans olarak kayda geçti.

SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI MEYDAN OTORİTESİ HEAŞ,LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMIYLA DÜNYANIN...

SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI MEYDAN OTORİTESİ HEAŞ,LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMIYLA DÜNYANIN EN PRESTİJLİ İNSAN KAYNAKLARI ÖDÜLLERİNDEN BRANDON HALL GROUP HCM EXCELLENCE AWARDS 2026’DA BRONZ ÖDÜL’E LAYIK GÖRÜLDÜ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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