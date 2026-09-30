Bursaspor başkanı Enes Çelik: kulübün itibarına zarar verecek bir eylemde bulunmadım

Bursaspor yönetiminde PFDK sevki sonrası başkanın açıklaması

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kendisi ile birlikte 16 yöneticinin bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, adının TFF tarafından yayımlanan listede yer almasının ardından kamuoyuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturma kapsamına ilişkin bilgiler:

Çelik, kendisine ait olduğu iddia edilen hesabın eski ve kısa bir döneme ait olduğunu savundu. Açıklamada, bahsi geçen dönem boyunca Bursaspor'un 3. Lig'de bulunduğu ve kulübün lig maçlarının henüz başlamamış olduğu ifade edildi. Bu nokta, başkanın savunmasında dikkat çekilen hususlar arasında yer aldı.

Başkanın savunması ve çağrısı:

Enes Çelik, taraftarlara müsterih olmaları çağrısında bulunarak, "Başkanlığım süresince Bursaspor Kulübü’nü ve büyük Bursaspor camiasını zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek veya camiamızın değerlerine gölge düşürecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım" dedi. Çelik'in bu vurgusu, hem kişisel savunmayı hem de kulübün itibarının korunmasına yönelik duruşu öne çıkardı.

BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK