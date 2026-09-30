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Trabzonspor hazırlıkları rondo ve dar alanda yoğunlaştı

Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı öncesi Thomas Reis yönetiminde rondo ve dar alanda çalıştı; yarın 19.00'da Drogheda United ile hazırlık maçı var.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor hazırlıkları rondo ve dar alanda yoğunlaştı

antrenman raporu:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada ekip, maç temposuna uygun bir program uyguladı.

Seans boyunca futbolcular önce dinamik ısınma ile sahaya çıktı; ardından pas yoğunluğu ve alan kontrolünü hedefleyen rondo ile dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman, oyunun küçük alanlardaki hızı ve pres alışkanlıklarına vurgu yaptı.

hazırlık maçı programı:

Trabzonspor, Samsunspor karşılaşması öncesi yarın bir hazırlık maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, saat 19.00'da sahasında İrlanda temsilcisi Drogheda United ile mücadele edecek ve bu maç, ekip için son provalardan biri olacak.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR MAÇI...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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