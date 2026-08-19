Miniklerden yetkililere çağrı: Derecik'e güvenli oyun parkı

Derecik çocuklarının güvenli oyun alanı talebi

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayan çocuklar, sokakta değil güvenli ve düzenli bir alanda oynamak istediklerini yetkililere iletti. İlçede yeterli oyun alanı bulunmaması nedeniyle minikler, okul dışındaki zamanlarını genellikle sokaklarda geçirmek zorunda kalıyor.

Kendi imkânlarıyla bir araya gelen çocuklar, boş bir alana küçük bir oyun sahası düzenledi ve alanın merkezine Türk bayrağı dikerek taleplerini görünür kıldı. Hazırladıkları alanda profesyonel oyun grupları bulunmuyor; bu durum hem çocukların hem de ailelerin kaygısını artırıyor.

Çocukların talepleri:

Minikler, ilçeye kaydırak, salıncak ve tahterevalli gibi temel oyun elemanlarının yer aldığı modern bir çocuk parkı kazandırılmasını istiyor. Arkadaşlarıyla bir arada oyun oynayabilecekleri, güvenli ve düzenli bir ortam talep ediyorlar.

Çocukların ifadelerine göre sokakta oyun oynamak hem tehlikeli hem de oyun imkânlarını kısıtlıyor; bu yüzden düzenli bir parkın ilçeye kazandırılması öncelikleri arasında yer alıyor.

Yerel beklenti ve yetkililere çağrı:

İlçe sakinleri ve aileler, çocukların sosyal gelişimi ve emniyeti açısından bu tür tesislerin önemine vurgu yaparak yetkililerden harekete geçmelerini istedi. Aileler, çocukların kendi çabalarıyla oluşturduğu küçük alanın sembolik bir çağrı niteliği taşıdığını belirtti.

Yerel yönetim ve ilgili kurumların, miniklerin çağrısına yanıt vererek Derecik'e yeni bir çocuk parkı kazandırması bekleniyor. Bu adımın, hem çocukların günlük yaşam kalitesini artırması hem de mahallelerde güvenli oyun alanları sağlayarak ailelerin endişelerini azaltması hedefleniyor.

HAKKARİ’NİN IRAK SINIRINDAKİ DERECİK İLÇESİNDE ÇOCUKLAR, GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE OYUN OYNAYABİLECEKLERİ PARK ALANLARININ YAPILMASI İÇİN YETKİLİLERE SESLENDİ. KENDİ İMKÂNLARIYLA KÜÇÜK BİR ALAN OLUŞTURAN MİNİKLER, BURAYA TÜRK BAYRAĞI DİKEREK TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ.