Büyükşehirden yeni yerleşimlere güçlü altyapı hamlesi

Bursa Büyükşehir altyapı ağını güçlendiriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü altyapı ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında adımlarını hızlandırdı. BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen seferberlik, Şahin Biba liderliğinde 17 ilçeyi kapsayacak biçimde planlanıyor.

Altyapı yatırımları çerçevesinde belediye ekipleri, temmuz ayında toplam 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. BUSKİ ekipleri ağustos ayında da ağın güçlendirilmesi ve genişletilmesi çalışmalarına devam ediyor.

Osmangazi'de 1.200 metrelik kanalizasyon hattı:

Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Eğitim Mahallesi'ndeki yeni yerleşim bölgesini altyapı ağına dahil etmek amacıyla BUSKİ ekipleri, Ovaakça Eğitim Mahallesi'nden Karabalçık Mahallesi girişine kadar uzanan 1.200 metrelik güzergahta kanalizasyon hattı imalatına başladı. İlk kazma vurulan projenin ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Projeyle yeni yerleşim bölgesinin kanalizasyon altyapısına kavuşması ve atık suların sağlıklı şekilde tahliye edilmesi sağlanacak; bu sayede bölgedeki yaşam kalitesinin yükselmesi amaçlanıyor.

Mahalle talepleri ve yerel teşekkür:

Ovaakça Eğitim Mahallesi Muhtarı İsmet Ermiş, mahallelinin talepleri doğrultusunda yapılan altyapı yatırımından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ermiş, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OSMANGAZİ İLÇESİNDEKİ YENİ YERLEŞİM BÖLGELERİNDE KANALİZASYON İMALATINA BAŞLADI.