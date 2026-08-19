Erciyes Üniversitesi'nde eksozom üretimi için ruhsat alındı

eksozom üretim ruhsatı ve merkezin geçmişi:

Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) için, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan eksozom üretimine yönelik Sağlık Bakanlığı ruhsatı alındı. Eksozomlar, hücreler arası doğal iletişimi sağlayan hücre dışı veziküller olarak doku onarımı ve rejenerasyon süreçlerinde yoğun ilgi görüyor.

GENKÖK, 2011-2012'de kurulan ve stratejik öneme sahip bir merkez olarak tanımlanıyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, merkezin yeniden GMP gerekliliklerini karşılayacak şekilde güçlendirildiğini ve üniversitenin bu üretim yetkisini almasını önemli bir adım olarak nitelendirdi. Altun, kök hücre üretiminin sürdüğünü, üretimlerin Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapıldığını ve doktor talepleri doğrultusunda onay alınarak uygulandığını ifade etti.

GENKÖK bünyesinde uygulanan kök hücre tedavilerinde onay alınmış hasta sayısının 35'i aştığı ve devletin SUT fiyatları üzerinden mali destek sağladığı belirtildi. Bu süreç, eksozom üretim ruhsatının alınmasını takip eden önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

klinik uygulamalar ve beklentiler:

Altun, eksozomların organ ve yara iyileşmelerinde, hücre yenileme süreçlerinde kullanıldığını; son dönemde cilt bakımı ve saç ekimi gibi alanlarda da yoğun talep gördüğünü vurguladı. Erciyes Üniversitesi'nin bu üretimi gerçekleştiren ve yetki sahibi bir kurum olması, üniversitenin stratejik bir avantajı olarak sunuldu.

Rektör Altun, genetik çalışmaların da sürdüğünü belirterek, ruhsata katkı verenlere teşekkür etti ve sürecin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

ERÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN