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Yazda artan alerji riskine karşı erken tanı ve önlem çağrısı

Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, sıcak, nem, güneş ve böcek sokmalarının yazın alerji belirtilerini artırdığını; uzun süren şikayetlerde uzman kontrolü önerdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yazda artan alerji riskine karşı erken tanı ve önlem çağrısı

yaz aylarında alerji uyarısı:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, yaz mevsimiyle birlikte alerji şikayetlerinde artış görülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Tat, polen maruziyetinin bölge ve bitki türlerine göre değişmeye devam edebileceğini; ayrıca güneş, sıcak hava, terleme ve nem gibi çevresel etkenlerin semptomları tetikleyebileceğini belirtti.

belirtiler ve tetikleyiciler:

Yaz döneminde sık gözlemlenen şikayetler arasında burun akıntısı, hapşırma, göz kaşıntısı ve sulanma, öksürük, nefes darlığı ile ciltte oluşan lezyonlar yer alıyor. Prof. Dr. Tat, özellikle böcek sokmaları ile bağlantılı cilt reaksiyonlarının, sıcak ve nemle artan deri hassasiyetlerinin sık karşılaşıldığını vurguladı. Ayrıca havuz gibi ortamlarda karşılaşılabilecek tetikleyicilerin de önem taşıdığını hatırlattı.

ne zaman uzmana başvurulmalı:

Prof. Dr. Tuğba Songül Tat, alerji şikayetlerinin kişiden kişiye değiştiğine dikkat çekerek, şikayetlerin uzun süre devam etmesi veya günlük yaşamı olumsuz etkilemesi halinde uzman değerlendirmesinin gerekliliğini ifade etti. Her hastanın maruz kaldığı alerjenlerin farklı olduğunu belirten Tat, tek başına semptomları mevsimsel kabul etmenin doğru olmadığını söyledi.

Hekim, alerjik hastalıklarda doğru tanı ve kişiye uygun tedavi yaklaşımının önemini vurguladı; doğru tanı ile yaşam kalitesini etkileyen şikayetlerin kontrol altına alınabileceğini belirtti. Yaz boyunca korunma önerileri arasında tetikleyicilerden mümkün olduğunca kaçınma, güneşe ve aşırı sıcağa maruziyeti sınırlama ile gerekli durumlarda uzman desteği alma yer alıyor.

Sonuç olarak Prof. Dr. Tat, yaz mevsiminde artan çevresel maruziyetlerin alerji semptomlarını tetikleyebileceğini, bu nedenle belirtilerin izlenmesi ve gerektiğinde uzman kontrolüne başvurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. TUĞBA SONGÜL...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. TUĞBA SONGÜL TAT

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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