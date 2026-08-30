Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Buz pistinde zafer coşkusu: gençler 30 ağustos'u birlikte kutladı

Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi 2026'ya Kocaeli, Erzurum, Ardahan, Kars ve Samsun'dan gelen 129 sporcu katıldı; açılışta 30 Ağustos kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Buz pistinde zafer coşkusu: gençler 30 ağustos'u birlikte kutladı

Erzurum'da genç sporcular 30 Ağustos coşkusunu paylaştı

Erzurum'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi 2026 Türkiye Şampiyonasının ikinci gününde, sporcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu birlikte yaşadı. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu koordinasyonunda düzenlendi.

Müsabakaya katılım ve organizasyon amaçları:

Yarışmalara Kocaeli, Erzurum, Ardahan, Kars ve Samsun illerinden toplam 129 sporcu katıldı. Etkinliğin hedefleri arasında genç sporcuların sportif gelişimlerini desteklemek, müsabaka deneyimlerini artırmak ve farklı illerden gelen sporcuların bir araya gelerek kaynaşmasını sağlamak yer aldı. Açılış seremonisi çerçevesinde 30 Ağustos anısına tören düzenlenerek milli coşku paylaşıldı.

Sahadaki atmosfer ve performanslar:

Müsabakalar boyunca gençler centilmence mücadele ederek yüksek performans sergiledi. Yarışmalar, sporcuların teknik becerilerini test etmelerinin yanı sıra birbirleriyle etkileşim kurmaları için de ortam sundu. Organizasyon yetkilileri, etkinliğin sporculara müsabaka tecrübesi kazandırma ve ilerleyen yıllarda başarıya hazırlama bakımından önemli olduğunu belirtti.

Erzurum'un ev sahipliğinde devam eden şampiyona, katılımcılar için hem rekabetçi hem de eğitimsel boyut taşıyan bir deneyim sundu. Turnuva boyunca yapılan törenler ve müsabakalar, genç sporcuların hem sporcu kimliklerini geliştirmelerine hem de ulusal bayram coşkusunu birlikte yaşamalarına imkan verdi.

ERZURUM’DA DEVAM ANADOLU YILDIZLAR LİGİ 2026 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NIN İKİNCİ GÜNÜNDE SPORCULAR 30...

ERZURUM’DA DEVAM ANADOLU YILDIZLAR LİGİ 2026 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NIN İKİNCİ GÜNÜNDE SPORCULAR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN COŞKUSUNU YAŞADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göztepe'de alarm: sezonun ilk üç haftasında galibiyet yok
images

Galatasaray'ın hücum hattına Portekiz dokunuşu: Rafael Leao transferi
images

Leao Galatasaray'a 4 yıllık sözleşmeyle bağlandı
images

Manavgat'ta gençler zaferi suya taşıdı: 31 sporcu bayrak için kulaç attı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rafael Leao Galatasaray'da şampiyonluklar için söz verdi

Gümüşhane'de zaferin 104. yılı anıta çelenk ve valilik resepsiyonuyla anıldı

Van'da 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar parkları ve sahil hattını vurdu

Beyköy'ün toprakları suyla buluştu: 182 dekarlık alan yeniden üretime açıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor