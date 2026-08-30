Buz pistinde zafer coşkusu: gençler 30 ağustos'u birlikte kutladı

Erzurum'da genç sporcular 30 Ağustos coşkusunu paylaştı

Erzurum'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi 2026 Türkiye Şampiyonasının ikinci gününde, sporcular 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu birlikte yaşadı. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu koordinasyonunda düzenlendi.

Müsabakaya katılım ve organizasyon amaçları:

Yarışmalara Kocaeli, Erzurum, Ardahan, Kars ve Samsun illerinden toplam 129 sporcu katıldı. Etkinliğin hedefleri arasında genç sporcuların sportif gelişimlerini desteklemek, müsabaka deneyimlerini artırmak ve farklı illerden gelen sporcuların bir araya gelerek kaynaşmasını sağlamak yer aldı. Açılış seremonisi çerçevesinde 30 Ağustos anısına tören düzenlenerek milli coşku paylaşıldı.

Sahadaki atmosfer ve performanslar:

Müsabakalar boyunca gençler centilmence mücadele ederek yüksek performans sergiledi. Yarışmalar, sporcuların teknik becerilerini test etmelerinin yanı sıra birbirleriyle etkileşim kurmaları için de ortam sundu. Organizasyon yetkilileri, etkinliğin sporculara müsabaka tecrübesi kazandırma ve ilerleyen yıllarda başarıya hazırlama bakımından önemli olduğunu belirtti.

Erzurum'un ev sahipliğinde devam eden şampiyona, katılımcılar için hem rekabetçi hem de eğitimsel boyut taşıyan bir deneyim sundu. Turnuva boyunca yapılan törenler ve müsabakalar, genç sporcuların hem sporcu kimliklerini geliştirmelerine hem de ulusal bayram coşkusunu birlikte yaşamalarına imkan verdi.

ERZURUM’DA DEVAM ANADOLU YILDIZLAR LİGİ 2026 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NIN İKİNCİ GÜNÜNDE SPORCULAR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN COŞKUSUNU YAŞADI.