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jandarma dron destekli operasyonla 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı

Kırıkkale'de 'gece vakti yağma' suçundan kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan H.G., jandarmanın drone destekli takibiyle yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 00:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

jandarma dron destekli operasyonla 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı

jandarma dron destekli takip sonrası müdahale etti:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde yapılan takipte, H.G.'nin bulunduğu aracı tespit etti ve dron ile izlemeye aldı.

operasyonun nasıl gerçekleşti:

Dronla yapılan takip sonucunda aracın konumu ve güzergâhı anlık olarak belirlendi. Kara ekipleri, aracı kontrollü şekilde durdurmak için önlemler aldı ve aracın önü güvenli bir şekilde kesildi. Araçtan indirilen H.G. gözaltına alındı.

hukuki süreç ve teslim işlemi:

İnceleme sonunda, hükümlü hakkında "gece vakti yağma" suçundan kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltı işlemlerinin ardından H.G., ilgili işlemeler tamamlanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KIRIKKALE&#039;DE &quot;GECE VAKTİ YAĞMA&quot; SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 30 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI...

KIRIKKALE'DE "GECE VAKTİ YAĞMA" SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 30 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMANIN DRON DESTEKLİ OPERASYONUYLA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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