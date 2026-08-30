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Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı

Batman'da bir spor salonunda çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 30 kişi içeride mahsur kaldı; itfaiye, 112 ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı

Batman'da bir spor salonunda çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 30 kişi salonda mahsur kaldı. Olayın söndürülmesi ve içerideki kişilerin kurtarılması için hızlı müdahale ihtiyacı doğdu.

Ekiplerin müdahalesi:

Yangının söndürülmesi ve içeride kalan vatandaşların kurtarılması amacıyla çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken aynı zamanda içerideki kişilerin tahliyesine odaklandı.

Olayın yönetimi ve öncelikler:

Müdahale ekiplerinin önceliği yangının kontrol altına alınması ve içerideki vatandaşların güvenli şekilde dışarı çıkarılması oldu. Olayla ilgili detaylı bilgi ve gelişmeler yetkililerce paylaşılmaya devam edilecek.

Batman’da bir spor salonunda yangın çıktı. Olayda yaklaşık 30 kişi salona mahsur kalırken...

Batman’da bir spor salonunda yangın çıktı. Olayda yaklaşık 30 kişi salona mahsur kalırken, yangının söndürülmesi ve içeride kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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