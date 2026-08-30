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Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'nin Atakum ve İlkadım'da düzenlediği operasyonda 16 bin 865 sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçirildi

Operasyon ayrıntıları:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Atakum ve İlkadım ilçelerinde şüphelilere yönelik eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Ekipler, toplamda 8 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yaptı.

Ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda 16 bin 865 adet sentetik ecza, 80 gram sentetik kannabinoid, 55 gram metamfetamin ile birlikte bir adet hassas terazi ve bir adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak hakkında adli işlem başlatılan şahıs sayısının 8 olduğu bildirildi; konuya ilişkin soruşturma ve işlemler sürdürülüyor.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 16...

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 16 BİN 865 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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