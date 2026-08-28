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Çadır kampıyla iş stresine mola veren Alaşehir personeli

Alaşehir Belediyesi, Didim'de kurduğu ücretsiz çadır kampı ile çalışanlarına iki gece üç gün ücretsiz konaklama, açık büfe yemek ve deniz keyfi sunuyor; gaziler de yararlandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çadır kampıyla iş stresine mola veren Alaşehir personeli

Alaşehir Belediyesi'nin Didim kampı çalışanlara moral amaçlıyor:

Alaşehir Belediyesi, personelinin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Didim'de geleneksel hale getirdiği ücretsiz çadır kampı uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Kamp alanında kurulan imkânlar, çalışanların kısa süreli dinlenme ve sosyalleşme fırsatı bulması için planlandı.

Kampın olanakları ve işleyişi:

Kamp alanında birbirinden bağımsız 8 adet çadır bulunuyor; her çadır 15 metrekare büyüklüğünde. İzinlerini değerlendirmek isteyen belediye personeli, iki gece üç gün süresince ücretsiz olarak çadırlarda konaklayabiliyor. Tatil süresince misafirlere açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği sunuluyor; ayrıca duş, kafeterya ve tuvalet gibi temel tesisler de kamp içinde yer alıyor. Denize yakın konumda bulunan alan, çalışanlara doğayla iç içe bir dinlenme imkânı veriyor. Kamp boyunca katılımcılar denize girme, kum voleybolu, çeşitli oyunlar ve sohbetlerle iş stresinden uzaklaşıyorlar.

Gaziler ve başkanla buluşma:

Alaşehir Muharip Gaziler Derneği üyeleri de kampdan yararlanıyor. Gaziler, verilen imkân için Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür etti. Dernek Başkanı Osman Saraç yaptığı açıklamada, "Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu biz gazileri Didim’e tatile gönderdi. Orada güzel bir deniz havası teneffüs ettik. Ahmet Başkanımıza bu yönden çok teşekkür ederiz..." diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Ahmet Öküzcüoğlu de kampı ziyaret ederek tatil yapan personel ve gazilerle aynı sofrada buluştu; çalışanlarla sohbet ederek, uygulamanın amacını ve sunduğu kolaylıkları anlattı. Öküzcüoğlu, kampın duş, kafeterya ve tuvalet gibi temel ihtiyaçları karşıladığını vurgulayarak ekonomik şartların zorladığı dönemlerde personelin rahatlamasını hedeflediklerini belirtti ve Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a sağlanan imkân için teşekkür etti.

Katılım ve dönüşümlü kullanım:

Belediye yetkilileri, yaklaşık 600 personelin dönüşümlü olarak bu ücretsiz tatil imkânından yararlanacağını açıkladı. Tatil programına katılan çalışanlar uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu tür etkinliklerin çalışma hayatına olumlu yansıdığını belirtti ve destek veren yöneticilere teşekkür etti.

ALAŞEHİR BELEDİYESİ, ÇALIŞANLARININ MORAL VE MOTİVASYONUNU ARTIRMAK AMACIYLA DİDİM&#039;DE OLUŞTURDUĞU...

ALAŞEHİR BELEDİYESİ, ÇALIŞANLARININ MORAL VE MOTİVASYONUNU ARTIRMAK AMACIYLA DİDİM'DE OLUŞTURDUĞU ÜCRETSİZ ÇADIR KAMPINI BU YIL DA SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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