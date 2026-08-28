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Kütahya’da ortak hizmet vurgusu: Başkan Kahveci’den vali yardımcılarına ziyaret

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Yardımcıları Harun Kazez ve Selami Korkutata’yı ziyaret etti; kent projeleri ve kurumlar arası iş birliğini ele aldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya’da ortak hizmet vurgusu: Başkan Kahveci’den vali yardımcılarına ziyaret

görüşmenin ana başlıkları

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Vali Yardımcıları Harun Kazez ve Selami Korkutata ile makamlarında bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde şehrin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve öncelikli ihtiyaçlar gündeme alındı. Toplantıların odağında kamu hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesi vardı.

kurumlar arası iş birliğinin önemi

Başkan Kahveci, Kütahya’nın geleceğini ilgilendiren konularda ilgili kurumlarla sürekli istişare halinde olmanın önemine dikkat çekti. Görüşmelerde, kamu kurumları arasında oluşturulan güçlü iş birliğinin ve dayanışma ortamının şehirde sunulan hizmetlerin niteliğine doğrudan katkı sağladığı vurgulandı. Katılımcılar, kurumlar arası koordinasyonun projelerin hızlanmasına ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olduğu konusunda mutabık kaldı.

değerlendirmeler ve kapanış

Toplantı sonunda Başkan Kahveci, Vali Yardımcıları Harun Kazez ve Selami Korkutata’ya ev sahiplikleri, görüş ve katkıları için teşekkür etti. Ziyaretler, kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesi temennileriyle tamamlandı ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI KAHVECİ’DEN VALİ YARDIMCILARINA ZİYARET

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI KAHVECİ’DEN VALİ YARDIMCILARINA ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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