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İki kez yolda kalan sıfır kilometre Peugeot'u iade isteyen avukat

Diyarbakır'da Aralık 2025'te sıfır elektrikli Peugeot alan avukat Rabia Karaca, 6 bin km'de iki kez yolda kalınca aracın iadesi ve tazminat talep etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İki kez yolda kalan sıfır kilometre Peugeot'u iade isteyen avukat

Olayın özeti

Diyarbakır'da Aralık 2025'te bir Peugeot yetkili bayisinden sıfır kilometre elektrikli SUV satın alan avukat Rabia Karaca, kısa süre içinde yaşadığı arızalar nedeniyle mağdur olduğunu belirtti. İlk uzun yolculuklarda aracın şarj ve çalıştırma sorunları yaşadığı, son olarak Ankara'da devre dışı kalarak servise götürüldüğü bildirildi. Karaca, yaşananlar üzerine hukuki süreç başlattı ve aracın iade edilmesini ile uğradığı zararların karşılanmasını talep ediyor.

İlk yolculukta yaşanan aksaklıklar:

Karaca, aracı teslim alırken tavanındaki soyulmayı teslim tutanağına kaydettiklerini söyledi. İlk uzun yolculuk sırasında Ilgaz'da şarj kablosunun kilitlenmesi sorunu yaşandı; uzaktan destekle kablo çıkarıldı. Dönüşte Malatya'da araç kısa süre şarj aldıktan sonra yeniden şarj olmamaya başladı. Farklı istasyonlarda denemelerine rağmen sorun sürünce araç çekiciyle servise götürüldü. Ertesi gün tarafına aracın kusursuz olduğu belirtilerek teslim edildiğini, daha sonra ise söz konusu bakım için servis kaydı dahi açılmadığını öğrendiklerini ifade etti.

Ankara'daki arıza, servis süreci ve talepler:

Yıllık izin kapsamında yapılan uzun yolculukta Ankara'da park edilen araç ertesi gün çalışmayınca, araç ekranda Elektrikli tahrik sistemi hatası verdi. Araç yeniden çekiciyle servise götürüldü; Karaca servisin müdahale etmediğini ve kendilerine "gelip aracınızı alın" dendiğini belirtti. Karaca, aracın toplamda yalnızca 6 bin kilometre kullanıldığını ve aracın 20 Temmuzdan bu yana Ankara'daki serviste bulunduğunu söyledi. İstanbul yolculuğu için talep edilen ikame araç ve yapılan düzenlemeler sırasında da araç yolda kaldı ve mağduriyet tekrarlandığı belirtildi.

Mesleği gereği arabuluculuk sürecini başlattığını söyleyen Karaca, firma yetkililerinden dönüş beklediklerini aktardı. Talebi, aracın aynen iade alınması ve uğradığı maddi zararların karşılanması yönünde. Karaca, yaşananların hem yol güvenliği hem de tüketici hakları açısından açıklığa kavuşturulmasını istiyor.

2025 ARALIK AYINDA DİYARBAKIR’DAN SIFIR KİLOMETRE ELEKTRİKLİ SUV ALAN AVUKAT RABİA KARACA, ÇIKTIĞI...

2025 ARALIK AYINDA DİYARBAKIR’DAN SIFIR KİLOMETRE ELEKTRİKLİ SUV ALAN AVUKAT RABİA KARACA, ÇIKTIĞI İKİ UZUN YOLCULUKTA YOLDA KALDI. ŞARJ SORUNU YAŞAYAN ARAÇ, SON OLARAK ANKARA’DA ÇALIŞMAYINCA SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ. KARACA, YAŞADIĞI MAĞDURİYET NEDENİYLE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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