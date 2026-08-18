Çalınan altınlar Malatya'da ele geçirildi, Fatsa'daki hırsızlık aydınlatıldı

Olayın gelişimi

Ordu'nun Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir evde, 15 Ağustos 2026 tarihinde ziynet eşyalarının çalındığı bildirildi. Ev sahipleri K.T. ve F.T. dolap yerinin değiştirildiğini fark ederek yapılan kontrolde eksiklik olduğunu tespit etti.

Yapılan detaylı sayımda çalınan eşyalar arasında 100 gram tek külçe altın, 4 ajda bilezik, 3 tam altın, üzerinde isim yazılı bir kolye, 2 alyans ve bir bileklik olduğu belirlendi. Bu ziynet eşyalarının toplam değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olarak kayda geçti.

Kamera incelemesi ve güzergah tespiti:

İhbar üzerine başlatılan soruşturmada güvenlik kamera kayıtları ve saha çalışmaları incelendi. Elde edilen bulgularda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahısların beyaz renkli bir araç ile hareket ettikleri belirlendi. Araçtaki hareketler incelendiğinde söz konusu aracın 7 Ağustos 2026 tarihinde Fatsa'ya giriş yaptığı, daha sonra Fatsa'nın yanı sıra Korgan, Perşembe, Ulubey, Gürgentepe, Gülyalı ve Kumru ilçelerinde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 15 Ağustos 2026 tarihinde Fatsa'dan ayrılmasının ardından güzergâh üzerindeki birimlerle bilgi paylaşımı yapıldı ve koordineli takip sağlandı.

Malatya'da yakalama ve ele geçirilen deliller:

Yapılan çalışmalar sonucunda araç, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan 4 kişinin kimlikleri tespit edildi ve Cumhuriyet savcısının talimatıyla araç ve şüpheliler üzerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda Fatsa'daki hırsızlık olayında çalınan altın ve ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi. Ayrıca araç ve şüphelilerin üzerinde, Fatsa olayıyla bağlantısı bulunmayan 1 kolye ve 1 bileklik daha bulundu; bu eşyalarla ilgili de işlem başlatıldı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan dört şüpheli Hekimhan'dan Fatsa'ya getirildi. Şüphelilerin adli işlemleri ve soruşturma işlemleri sürüyor; emniyet ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmasını sürdürüyor.

ÇALINAN ALTINLAR