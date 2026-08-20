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Çalıntı motosikletle otoparka girip makam aracına ateş açıldı: Çiğli'de şüpheli yakalandı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a ait park halindeki makam aracına çalıntı motosikletle gelen şüpheli 3-4 el ateş açtı; yakalandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çalıntı motosikletle otoparka girip makam aracına ateş açıldı: Çiğli'de şüpheli yakalandı

Çiğli belediye binasında park halindeki makam aracına silahlı saldırı

İzmir'in Çiğli ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a ait park halindeki makam aracına silahla ateş edildi. Olay, belediye binasının alt katındaki otoparkta gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, K.S. (21) isimli şüpheli çalıntı olduğu belirlenen bir motosikletle belediye otoparkına geldi. Şüpheli, park halindeki boş makam aracına tabanca ile 3-4 el ateş açtı. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalıştı.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Kaçmaya çalışan şüpheli, belediye güvenlik görevlilerinin anında müdahalesiyle durduruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polis ekipleri şüpheliyi ve suç aleti silahı teslim aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Gözaltına alınan K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı; yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olayın nedenine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Güvenlik kameraları ve soruşturma kapsamında alınacak ifadeler, olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak.

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI ONUR EMRAH YILDIZ&#039;IN OTOPARKTA BULUNAN MAKAM ARACI SİLAHLI SALDIRIYA...

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI ONUR EMRAH YILDIZ'IN OTOPARKTA BULUNAN MAKAM ARACI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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