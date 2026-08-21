Camikebir'de Melikgazi medresesinin izleri gün yüzüne çıkıyor

Suriçi Camikebir projesinde arkeolojik kazılar ilerliyor:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında sürdürülen arkeolojik araştırma kazılarını yerinde inceledi. Camikebir ile Hatuniye Medresesi arasındaki alanda yapılan çalışmalarda, Melikgazi Külliyesi’ne ait olduğu değerlendirilen medrese kalıntıları açığa çıkarıldı.

Belediye yetkilileri ve Kayseri Müze Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen kazılar, bölgenin tarihî dokusunun bilimsel yöntemlerle araştırılmasına imkân sağlıyor. Alanın Cumhuriyet dönemi yapılaşmasının kaldırılmasıyla özgün tarihî dokunun yeniden görünür kılınması hedefleniyor.

Melik Mehmet Gazi izleri gün ışığına çıktı:

Büyükkılıç, kıble yönündeki kazı çalışmalarında, şehrin kurucusu olarak kabul edilen Melik Mehmet Gazi Hazretleri tarafından yaptırıldığı değerlendirilen medresenin izlerine ulaşıldığını belirtti. Başkan, yapılan çalışmaların medresenin varlığına ilişkin somut veriler sunduğunu ve bunun Kayseri için büyük değer taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, kazılarda ortaya çıkan mimari kalıntıların incelenmesiyle bölgenin Selçuklu dönemine ilişkin hafızasının daha net bir şekilde yeniden kurulabileceğini, elde edilecek buluntuların kent tarihine yeni veriler kazandıracağını ifade etti.

Kentsel dönüşüm ve koruma dengesi:

Proje alanı, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilmiş bir bölge olarak tanımlanıyor. Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, bir yandan güvenli ve çağdaş kentsel yaşam alanları oluşturmayı, diğer yandan tarihî ve mekânsal bütünlüğü korumayı amaçlıyor.

Bu çerçevede ekonomik ömrünü tamamlamış, dönemine ait özelliği bulunmayan yapılar kaldırılarak Camikebir ile Hatuniye Medresesi arasındaki tarihî süreklilik yeniden tesis edilmeye çalışılıyor. Kazılardan elde edilecek veriler, bölgenin planlamasında yönlendirici olacak.

Altyapı ve hizmet alanları planı:

Başkan Büyükkılıç, kazı alanının yakınında yer alan şadırvan ve tuvalet gibi hizmet alanlarının da yeni planda günün şartlarına uygun şekilde yeniden düzenleneceğini bildirdi. Bu düzenlemenin, hem ziyaretçi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de tarihî dokuya zarar vermeyecek biçimde hayata geçirileceği belirtildi.

Yeni planlamada, caminin arka tarafındaki dönüşümle uyumlu alanların belirlenerek, hizmetlerin korunarak yeniden organize edilmesi amaçlanıyor.

Bilimsel inceleme ve kurumlar arası iş birliği:

Kazılar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Müze Müdürlüğü iş birliğinde yürütülüyor. Başkan Büyükkılıç’ın incelemelerinde Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız de yer aldı.

Büyükkılıç, kurumlar arası dayanışmanın önemine işaret ederek çalışmaları yürüten ekipleri kutladı ve ortaya çıkarılacak eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki kararlılığı vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi ile şehrin merkezinde çağdaş, güvenli ve nitelikli yaşam alanları oluşturmayı sürdürürken, yürütülen arkeolojik araştırmalarla Kayseri’nin binlerce yıllık tarihî birikiminin korunması ve kamuoyuyla paylaşılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, SURİÇİ CAMİKEBİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA KAZI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. MELİKGAZİ KÜLLİYESİ’NE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN MEDRESE KALINTILARININ ORTAYA ÇIKARILMASIYLA KAYSERİ’NİN KÖKLÜ TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR.