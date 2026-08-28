Karacasu'da sağlık ekipleri ev ziyaretleriyle tetkik ve rapor işlemlerini tamamlıyor

evde sağlık hizmetleri ilçede yaygınlaşıyor:

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sürdürülen Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları kapsamında, sağlık personeli ve uzman hekimler vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde değerlendiriyor. Uygulama; tetkik, ilaç temini ve sağlık raporu işlemlerinin gerekmesi halinde ev ortamında tamamlanmasına olanak tanıyor.

ziyaretlerin işleyişi ve katılımcılar:

Çalışmalar sırasında uzman hekim desteği ile hastaların genel sağlık durumları inceleniyor, gerekli görülen tetkikler yapılabiliyor ve reçete ya da rapor düzenlenebiliyor. Karacasu Kaymakamı İsmail Battal ile İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Gamze Tüten ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi ilçede yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talepleri dinledi.

amaç ve öncelik verilen gruplar:

Karacasu Kaymakamlığı açıklamasına göre uygulamanın temel hedefi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların ihtiyaçlarını evlerinde karşılamak. Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden yetkililer, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi ve yürütülen çalışmalar hakkında ekipten bilgi aldı.

Evde sağlık uygulamaları, yerinde bakım sağlama, hastaların mobilitesini zorlamama ve sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırma açısından önem taşıyor. Karacasu'daki ekiplerin çalışmaları, sağlık hizmetlerinin vatandaşın ayağına götürülmesine yönelik adımların somut bir örneğini oluşturuyor.

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLAR EVLERİNDE ZİYARET EDİLEREK SAĞLIK İHTİYAÇLARI YERİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR.