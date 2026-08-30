Kilis'te 30 ağustos coşkusuna jandarma insan piramidi damga vurdu

Kilis'te 30 ağustos törenleri coşkuyla yapıldı

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, sabah saatlerinden itibaren düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Gün boyu süren programlarda jandarma ekiplerinin gösterisi halkın yoğun ilgisini çekti.

şehitlik ziyareti ve çelenk töreni:

Kutlamalar, saat 08.30'da Asri Mezarlık'taki şehitlikte başladı. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi; şehit mezarları ziyaret edilerek kabirlere karanfiller bırakıldı. Program Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

jandarma gösterileri sahnede öne çıktı:

Törende jandarma personeli çeşitli gösteriler sergiledi. İzleyicilerin en çok dikkatini çeken an, jandarmanın oluşturduğu insan piramidinin zirvesinde Türk bayrağının dalgalandırılması oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca silah gösterileri sunuldu, şiirler okundu ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi.

Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis 11'inci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Coşkun Karaca, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gün boyunca yapılan etkinlikler, kentteki zafer duygusunu pekiştirdi.

JANDARMADAN 30 AĞUSTOS’A ÖZEL GÖSTERİ: İNSAN PİRAMİDİNİN ZİRVESİNDE TÜRK BAYRAĞI