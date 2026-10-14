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Çanakçı ve Tırazlar'da öğrenciler çök-kapan-tutunla deprem bilincini pekiştirdi

Sarıgöl'de Çanakçı ve Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulunda gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler 'çök-kapan-tutun' uygulayıp okul bahçesindeki güvenli alana tahliye edildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çanakçı ve Tırazlar'da öğrenciler çök-kapan-tutunla deprem bilincini pekiştirdi

Deprem tatbikatı gerçekleştirildi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yer alan Çanakçı ve Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulunda, deprem farkındalığını artırmak ve afet anında doğru davranışı pekiştirmek amacıyla tatbikat düzenlendi. Sirenlerin çalmasıyla öğrenciler ve öğretmenler sınıflarında güvenli pozisyon aldı.

Uygulama ve tahliye süreci:

Sirenin ilk uyarısıyla birlikte katılımcılar çök-kapan-tutun hareketini uyguladı. Sarsıntının sona erdiğini bildiren ikinci uyarının ardından okul, tahliye planına uygun şekilde boşaltıldı; öğrenciler ve öğretmenler sakin ve hızlı biçimde okul bahçesindeki güvenli toplanma alanına geçti.

Yetkililerden değerlendirme:

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, uygulamanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayat kurtarıcı önem taşıdığını vurguluyor; tatbikatın başarıyla ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen okul müdürlerine, tüm öğretmenlerimize, personelimize ve kurallara titizlikle uyan sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum".

ÇANAKÇI VE TIRAZLAR HÜSEYİN GÜMÜŞLÜ ORTAOKULUNDA DÜZENLENEN DEPREM TATBİKATINDA ÖĞRENCİLER VE...

ÇANAKÇI VE TIRAZLAR HÜSEYİN GÜMÜŞLÜ ORTAOKULUNDA DÜZENLENEN DEPREM TATBİKATINDA ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER ÖNCE SINIFLARINDA GÜVENLİ POZİSYON ALDI, ARDINDAN OKUL BAHÇESİNDEKİ TOPLANMA ALANINA TAHLİYE EDİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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