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Çanakkale uygulamasında 16 aranan yakalandı, 8 kişi tutuklandı

Çanakkale'de 14-21 Eylül huzur uygulamalarında 13 bin 848 kişi ve 2 bin 887 araç kontrol edildi; 16 aranan yakalandı, 8 tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:19

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale uygulamasında 16 aranan yakalandı, 8 kişi tutuklandı

uygulamanın kapsamı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-21 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde geniş çaplı huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde toplam 13 bin 848 kişi ve 2 bin 887 araç kontrol edildi.

Uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 16 şüpheli yakalandı. Denetimler kapsamında toplam 83 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; bu kişilerden 8i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

maddi ve idari işlemler

Kontrollerde ayrıca sürücülere yönelik yaptırımlar da uygulandı. Toplam 704 araç sürücüsüne idari trafik para cezası verildi. Kamu huzurunu bozucu davranışlarda bulunan 89 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

ele geçirilen maddeler ve deliller

Aramalarda farklı suç unsurlarına yönelik çok sayıda eşya ele geçirildi. Bunlar arasında 1 kilo 110 gram narkotik madde, 8 hap, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ve 67 fişek yer aldı. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 96 bin 390 lira ile kumarda kullanıldığı belirtilen 54 bin 500 TL ve bin 64 iskambil kağıdı ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, uygulamaların kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği açısından sürdürüleceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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