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Manisa'da 3x3 turnuvası gençleri sahaya çekti

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğinde düzenlenen 3x3 sokak basketbol turnuvasında 46 takım ve 200 sporcu yarıştı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:01

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa'da 3x3 turnuvası gençleri sahaya çekti

Manisa'da 3x3 sokak basketbol turnuvası

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocuklar ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. 16-22 Eylül tarihleri arasındaki programın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan 3x3 sokak basketbol turnuvası, Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirildi ve gençlerin sahaya ilgisini artırdı.

turnuva detayları:

"Gençlik Sahada, Gelecek Harekette" mottosuyla düzenlenen organizasyonda, park içine kurulan sahalarda üç gün boyunca karşılaşmalar oynandı. Organizasyona toplam 46 takım katıldı ve sahada yaklaşık 200 sporcu yer aldı. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen maçlar, hem rekabet hem de spora teşvik amacıyla planlandı.

Turnuva boyunca U-14'ten 35+ kategorilerine kadar uzanan geniş bir yaş skalasında müsabakalar yapıldı. Yerel takımların yanı sıra genç sporcuların bir araya gelmesi, hem oyun kalitesini hem de sosyal etkileşimi artırdı.

ödül töreni ve sonuçlar:

Turnuva sonunda düzenlenen törenle, farklı kategorilerde dereceye giren takımlar ödüllendirildi. U-14 Kızlar kategorisinde Olayı Manisa birinci, Milahşörler ikinci, Silahşörler üçüncü oldu. +18 Kadınlar kategorisinde Susaklar birinciliği elde etti; U-18 Kızlar'da Büyük Tarzan Kızlar turnuvayı ilk sırada tamamladı.

Erkekler kategorilerinde U-14'te Kebabçılar birinci, Fırtınalar ikinci, The Last Players üçüncü oldu. U-18 Erkekler'de Tuğlacılar birinci, Kasıntılar ikinci ve Manisa BBSK üçüncü sırada yer aldı. U-16 Erkekler kategorisinde CYM Elit şampiyon olurken, Big Brothers ikinci ve Bolls üçüncü oldu.

Yaş gruplarının üst kategorilerinde de çekişme vardı: 35+ Büyük Erkekler kategorisinde Nervous Allstar birinci, Halil Helva Power ikinci olurken; 18-35 Yaş kategorisinde Max Hollaway birinci, MİT ikinci sırayı aldı. Dereceye giren takımlar ödüllerini törenle teslim aldı.

Yaklaşık 200 sporcuyu aynı çatı altında toplayan turnuva, gençlerin spor yapmasını teşvik etme ve hareketli yaşam alışkanlığını yaygınlaştırma hedefine hizmet etti. Atatürk Kent Parkı'ndaki etkinlik, ödül töreninin ardından sona erdi.

&quot;GENÇLİK SAHADA, GELECEK HAREKETTE&quot; MOTTOSUYLA ATATÜRK KENT PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TURNUVADA...

"GENÇLİK SAHADA, GELECEK HAREKETTE" MOTTOSUYLA ATATÜRK KENT PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TURNUVADA 46 TAKIM VE YAKLAŞIK 200 SPORCU MÜCADELE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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