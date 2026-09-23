Mutfak asansöründe meydana gelen kaza: 9. sınıf öğrenci yaralandı

Olay yerinde yaşananlar

Olay, Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak için kullanılan yük asansöründe 9. sınıf öğrencisi A.D.'nin kafası sıkıştı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla öğrenci kurtarıldı ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane sevki ve soruşturma:

Solhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından yaralı öğrenci, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİNGÖL'DE OKUL MUTFAĞINDA KULLANILAN YÜK ASANSÖRÜNDE KAFASI SIKIŞAN 9. SINIF ÖĞRENCİSİ YARALANDI.