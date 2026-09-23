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Bodrum'da zengin imajıyla göçmen taşıyan üç şüpheli limanda yakalandı

Bodrum'da 'Rainbow' ve 'Rüzgar' yelkenlileriyle düzensiz göçmen taşıdıkları belirlenen, şık giyimli üç şüpheli, iki teknede 22 kişiyle yakalandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum'da zengin imajıyla göçmen taşıyan üç şüpheli limanda yakalandı

Bodrum'da yelkenlilerle düzenlenen göçmen sevkiyatına operasyon

Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bölgede yelkenli teknelerin düzensiz göçmen taşımacılığında kullanıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Takip sonucunda Rainbow adlı yelkenlinin Türkbükü Koyu açıklarında demirlediği ve tekneye bağlı botlarla iskeleden düzensiz göçmen getirildiği tespit edildi.

Operasyonun gelişimi:

Ekiplerin takibi sürerken, botla aynı yöntemle başka bir yelkenli olan Rüzgar isimli tekneye de göçmen sevkiyatı yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için şık giyimli davranıp zengin sosyete izlenimi vermeye çalıştıkları kaydedildi. Güvenlik güçleri, teknelerdeki şüphelilerin iskeleye market alışverişi için çıkmasını bekleyerek operasyon için uygun anı değerlendirdi.

Yakalananlar ve sayısal veri:

İskelede gözaltına alınan şüpheliler M.F.B., U.V. ve E.D. olarak bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleriyle ortak yapılan kontrollerde teknelerde ve açıkta toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı; bunların 6 erkek, 7 kadın, 7 erkek çocuk ve 2 kız çocuğu olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BODRUM’DA SOSYETE KILIĞINDA GÖÇMEN SEVKİYATI: YELKENLİ TEKNELERDE 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN...

BODRUM’DA SOSYETE KILIĞINDA GÖÇMEN SEVKİYATI: YELKENLİ TEKNELERDE 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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