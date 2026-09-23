Keşifte gerginlik: Dilovası davasında ruhsat kayıtları tartışıldı

Keşifte hangi belgeler ve sistem incelendi?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin davada mahkeme heyeti, Dilovası Belediyesi'nde kapsamlı bir keşif yaptı. Keşifte belediyenin ruhsatlandırma süreci ve bu işlemlerin yürütüldüğü dijital altyapı olan Digikent uygulaması üzerinde inceleme gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlarının da hazır bulunduğu keşifte, belediye görevlilerine sistemin işleyişine dair ayrıntılı sorular yöneltildi.

Mahkeme heyeti yetkili personelin yanı sıra uygulamadaki onay ve ret süreçlerinin nasıl işlediğini, ruhsat başvurularının hangi aşamalardan geçtiğini ve sorumluluk zincirinin nasıl oluştuğunu sorguladı. Keşif sırasında, belediyede görevlendirilen personelin sürece dair sınırlı bilgi verdiği, bazı soruların zabıta yetkilileri tarafından cevaplandırıldığı belirtildi.

Keşif sırasında yaşanan sözlü gerginlik:

Keşfin tamamlanmasının ardından ailelerin avukatları belediye binasında basın açıklaması yapmak isterken, sanık avukatlarından birinin 'fabrikada 15 yaşındaki çocukların çalıştırılması'na ilişkin ifadeleri tartışmaya yol açtı. Bu sözler üzerine aileler ve avukatları tepki gösterdi ve taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Ailelerin avukatlarından Saruhan Efe Kadaifçi basın açıklamasında, 'Sen ne hakla bunu söylüyorsun' diyerek tepki gösterdiğini aktardı.

Kadaifçi, keşifte ruhsatlandırma süreci ve Digikent uygulamasının işleyişinin incelendiğini belirterek, 'Ailelerle beraber bugün keşfe geldik. Mahkeme bugün belediyedeki işleyişi görmeye geldi. Keşif sırasında da uygulamaya dair pek çok soru soruldu. Bir tane adam getirmişler; ayda bir buraya gelen, Dilovası Belediyesi’ne bakan bir kişi. Bize soruları o cevaplamıyor. 'Benim işleyişe dair bilgim yok' diyor, onun yerine buradaki zabıta açıklıyor' dedi.

Ailelerin tepkisi ve sorumluluk iddiaları:

Basın açıklaması sırasında yaşanan tartışma, davanın tartışmalı yönlerini tekrar gündeme taşıdı. Kadaifçi, karşı taraf avukatının 'Dilovası'nın yüzde 98'i kaçak' ifadelerine tepki göstererek, bu tür söylemlerin ailelerle yapılan açıklamaları gölgeleme girişimi olduğunu ifade etti. Ayrıca ailelerin söz alırken dahi susturulmak istendiğini belirtti ve mağdur yakınlarının adalet arayışını vurguladı.

Ailelerin avukatlarından Pınar Akbina Karaman ise keşifte sorumluluğun, hayatını kaybeden bir zabıta memuruna yöneltildiğini iddia ederek bu yaklaşımı eleştirdi. Karaman, 'Bugünkü keşifte de aslında bir zabıta memuruna atılıyor bütün suç. Aslında hayatını kaybetmiş bir zabıta memuru. 'Nasıl olsa ölmüş, ona atalım' gibi. Sanki o vermiş ruhsatı, sanki imzalanmamış yukarıdakiler tarafından. Bu dosyada asıl olması gereken, en tepeden tırnağa kamu görevlilerinin yargılanmasıydı' şeklinde konuştu.

Keşifte aile avukatlarının vurguladığı bir diğer nokta ise ruhsat işlemlerinde açık bir onay veya ret prosedürünün bulunmadığına dair beyanlar oldu. Kadaifçi, 'Keşif, Dilovası Belediyesi’ndeki ruhsatlandırmaya ve kullanıma dair Digikent uygulamasındaki işleyişe ilişkin bir dijital keşifti. Gerekli sorular soruldu. Fakat ruhsata dair bir onay veya ret sürecinin olmadığına dair bir söz söylendi' diyerek, sistemdeki belirsizliklerin dosyanın merkezinde olduğunu söyledi.

Mahkeme heyetinin belediye bünyesindeki dijital kayıtları ve sorumluluk zincirini nasıl değerlendireceği, dava sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşecek. Ailelerin hukuki mücadeleye devam edeceği ve sorumluların tespiti yönündeki taleplerinin sürdürülmesi bekleniyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)