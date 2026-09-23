MCBÜ'den kampüse sıfır atık hamlesi: gençlik odaklı ileri dönüşümle COP31'e hazırlık

Projenin hedefi ve kapsamı:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Yükseköğretim Kurulunun COP31 çağrısı doğrultusunda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği odağındaki çalışmalarını artırmak amacıyla Kampüsten Geleceğe İleri Dönüşüm: MCBÜ COP31 Yolunda Sıfır Atık ve Gençlik Farkındalık Hareketi projesini hayata geçirdi.

Proje, döngüsel ekonomi, sıfır atık ve sürdürülebilirlik bilincini kampüs genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Tasarımında sanatsal, uygulamalı ve iletişim odaklı aktiviteler bir arada planlanarak çok disiplinli bir yaklaşım benimsendi.

Açılış ve katılımcı yapısı:

Proje 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü duyurusu ile kamuoyuna tanıtıldı. Resmi açılışı ise 22 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen "MCBÜ'ye Merhaba’26" programı çerçevesinde yapılan sembolik fidan dikme etkinliğiyle gerçekleştirildi. Bu etkinlik, hareketin hem simgesel hem de uygulamalı yönünü ortaya koydu.

Projede öğrencilerle birlikte akademik ve idari personelin katılımı öngörülüyor; atölyeler, saha uygulamaları, sergiler ve iletişim kampanyalarıyla kampüs içinde davranış değişikliği hedefleniyor. Çalışmaların amacı, MCBÜ'nün sürdürülebilirlik vizyonunu COP31 sürecine taşımaktır.

Aynı gün üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve idari birimlerinin web sayfalarında "COP31’de Biz de Varız - MCBÜ" temasıyla haber paylaşımları yapıldı. Bu adım, kurumun COP31 sürecine katkısının görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

MCBÜ'nün başlattığı hareket, kampüs ölçeğinde uygulamaya dönük adımlar atarak gençlik odaklı farkındalık yaratmayı ve kurumsal pratiği COP31 gündemiyle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Projenin ilerleyen aşamalarında sürdürülebilirlik verilerinin izlenmesi ve iletişim sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ), YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN COP31 ÇAĞRISI KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ODAKLI ÇALIŞMALARINI ARTIRMAK AMACIYLA "KAMPÜSTEN GELECEĞE İLERİ DÖNÜŞÜM: MCBÜ COP31 YOLUNDA SIFIR ATIK VE GENÇLİK FARKINDALIK HAREKETİ" PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ.