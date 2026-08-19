Çanakkale'de arıcılara 2 bin kovanla yeniden üretime dönüş

Çanakkale'de 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen arıcılara yönelik kovan dağıtımı tamamlandı. Çanakkale Valiliğinin destekleriyle yürütülen çalışmada, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 'Çanakkale İlinde 2025 Yılında Meydana Gelen Orman Yangınlarında Zarar Gören Arıcılara Kovan Temini Projesi' kapsamında 2 bin adet arı kovanı üreticilere teslim edildi.

Projenin kapsamı:

Toplam 7 milyon TL bütçeli ve yüzde 75 devlet katkılı proje çerçevesinde, yangınlardan etkilenen 39 arıcıya dağıtım gerçekleştirildi. Proje, kovan temininin yanı sıra arıcılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için kısa vadeli ihtiyaçların karşılanmasına odaklandı ve yerel kaynakların etkin kullanılmasını sağladı.

Beklenen etkiler:

Yetkililer, dağıtımın ardından üretimin yeniden güçlenmesi ve üreticilerin hızlıca faaliyete dönmesinin hedeflendiğini vurguladı. Kurum açıklamasında, 'Üreticilerimizin yaralarının sarılması, arıcılık faaliyetlerinin yeniden güçlenmesi, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üreticilerimizin en kısa sürede üretime dönmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir' ifadelerine yer verildi.

Dağıtımın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki arıcılık kapasitesinin kademeli olarak toparlanması ve yangınların yol açtığı üretim kayıplarının azaltılması bekleniyor. İlerleyen dönemde benzer desteklerin takip edilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenmesi planlanıyor.

ÇANAKKALE'DE YANGINDAN ETKİLENEN ARICILARA 2 BİN ADET ARI KOVANI DAĞITIMI TAMAMLANDI.