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Yahyalı'da ulaşım atılımı: caddeler sıcak asfaltla yenileniyor

Yahyalı Belediyesi, 2026 asfalt yılı kapsamında Çiğilli Mahallesi Şehit Haluk Sarıbal Caddesi'ne yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt seriyor; çalışma belediye imkanlarıyla sürüyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Yahyalı'da ulaşım atılımı: caddeler sıcak asfaltla yenileniyor

çalışmalar yerinde incelendi:

Yahyalı Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çiğilli Mahallesi Şehit Haluk Sarıbal Caddesi'nde devam eden serim çalışmalarını Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yerinde inceledi ve ekiplerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

çalışmanın kapsamı ve maliyeti:

Projede toplam değeri yaklaşık 10 milyon TL olan çalışmalar kapsamında caddeye yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt seriliyor. Çalışmalar tamamlandığında Şehit Haluk Sarıbal Caddesi, daha güvenli ve modern bir ulaşım hattı haline gelecek; bu sayede hem sürücü hem yayaların konforu ve güvenliği artacak.

belediyeler arası destek ve başkanın değerlendirmesi:

İnceleme sırasında konuşan Esat Öztürk, yol çalışmalarını belediyeciliğin öncelikli hizmet alanı olarak tanımlayarak, "Yol medeniyettir, yol güvenliktir. 2026 yılının asfalt yılı olacağını hemşehrilerimize ifade etmiştik. Bugün burada yaklaşık 2 bin ton asfaltı seriyoruz. Bu çalışma tamamen belediyemizin imkanlarıyla gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı. Başkan Öztürk, çalışmalarda emeği geçen ekiplere teşekkür ederken, finişer desteği veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne de şükranlarını sundu ve birlik mesajı verdi.

ilçe genelinde plan ve öncelikler:

Başkan Öztürk, ilçe merkezinde 12 mahallede önemli yol çalışmalarının yapıldığını belirtti ve bundan sonraki süreçte kırsal mahallelere daha fazla ağırlık verileceğini vurguladı. Ayrıca, "Biz dedikodulara değil, hizmete odaklanıyoruz. Gece gündüz demeden Yahyalı’mız için çalışmaya, yollarımızı yapmaya ve belediyeciliğimizi konuşturmaya devam edeceğiz." sözleriyle sürdürülebilir hizmet taahhüdünü yineledi. Yahyalı Belediyesi, 2026 asfalt yılı programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalarda planlı biçimde çalışmalarını sürdürerek ilçe yollarının altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

YAHYALI BELEDİYESİ, İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ...

YAHYALI BELEDİYESİ, İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ, KONFORLU YOLLARDA SEYAHAT ETMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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