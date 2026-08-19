Zonguldaklı balıkçılar sezona bolluk umuduyla giriyor

Zonguldak'ta sezon hazırlıkları ve tezgâh hareketliliği

Zonguldaklı balıkçı esnafı yeni av sezonu öncesi tezgâhlara olta palamudu getirerek vatandaşla buluşturmaya başladı. Esnaf Oktay Ertürk, şu an için kıyı ve olta avcılığının serbest olduğunu, büyük teknelerin (gırgırlar) 31 Ağustos akşamı denize açılacağını ve genel av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ereceğini hatırlattı.

Sezon takvimi ve beklentiler:

Oktay Ertürk, sezonun açılmasıyla birlikte denizlerde bolluk beklediklerini söyledi. 'Şu anda tezgâhımızda olta palamudu var. Gırgırlar ayın 1'inde başlayacaklar. 31 akşamı çıkacaklar Allah nasip ederse. Sezonu açtık, Allah herkese hayırlı işler ve bol kazançlar versin' ifadelerini kullandı. Esnaf, 2026-2027 balıkçılık sezonu için umutlu olduklarını ve çeşitlilik açısından olumlu bir görüntü beklediklerini belirtti.

Fiyat ve tezgâh durumu:

Tezgâhlarda şu an için satılan palamut için fiyatlar tekil satış bazında 100 lira olarak ifade edildi. Ertürk, hedeflerinin vatandaşa daha fazla balık yedirmek olduğunu ve fiyatların sezon ilerledikçe düşeceğini vurguladı: 'Bu sene deniz fışkıracak, balık fışkıracak. Palamut olacak, hamsi olacak, çinakop olacak, hepsi var. Fiyatlar bu sene ucuz ucuz olacak, vatandaş balık yiyecek.'

Genel av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgâhlardaki çeşitliliğin artması, arzın yükselmesi ve bunun sonucunda tüketicinin daha uygun fiyatlarla balığa erişmesi bekleniyor. Kıyı ve olta balıkçılığı sezonunun başlaması, hem esnafın hem de bölge halkının yüzünü güldürecek bir dönem vaat ediyor.

ZONGULDAK'TA BALIKÇI ESNAFI OKTAY ERTÜRK, YENİ SEZON ÖNCESİ TEZGAHLARDA YERİNİ ALAN OLTA PALAMUDUNU UYGUN FİYATLA VATANDAŞLA BULUŞTURDUKLARINI BELİRTEREK, BU YIL DENİZLERDE BÜYÜK BİR BOLLUK BEKLEDİKLERİNİ İFADE ETTİ.