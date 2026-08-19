Yerel aktörler bir arada: Aydın'da ekonomi ve çevre için diyalog güçlendirildi

Aydın'da ticari ve çevresel uyum için temaslar

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Can bir dizi ziyaret gerçekleştirerek kentteki ekonomik ve çevresel hedefler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı ile görüşme:

Aydın Ticaret Borsası heyeti, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Aydın Ticaret Borsası’nın kent ekonomisinin gelişmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilen projeler masaya yatırıldı. Tarım ve ticaret eksenli iş birliklerinin Aydın’ın ekonomik potansiyelinin güçlenmesindeki rolü üzerinde karşılıklı değerlendirmeler yapıldı; görüşme iyi dilek ve temennilerle sonlandırıldı.

İl müdürlüğü ziyareti ve çevre vurgusu:

Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin ile İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert de Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Borsada gerçekleştirilen görüşmede Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Uyar ile Cihan Can hazır bulundu. Toplantıda Aydın’ın tarımsal ve ekonomik potansiyeli ile sürdürülebilir çevre politikaları arasındaki uyumun önemi vurgulandı. Fevzi Çondur, "İlimizin tarımsal ve ekonomik kalkınmasıyla çevre politikalarının uyum içerisinde ilerlemesini oldukça kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullanarak memnuniyetini dile getirdi.

Her iki ziyaret de karşılıklı değerlendirmeler ve iyi dileklerle sona erdi; taraflar iş birliği ve koordinasyonun devamı için mutabık kaldı.

AYDIN TİCARET BORSASI, BAŞKAN YETİŞKİN VE MÜDÜR SERT İLE GÖRÜŞTÜ