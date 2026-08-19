Görevden alınan Fedorov: savaşta bile ukraynalılar kendi liderini seçmeli

Görevden alınan bakanın çağrısı Ukrayna siyasetinde yeni bir gerilim başlattı

Mykhailo Fedorov, görevden alınmasının ardından yayımladığı video mesajda ülkenin bir yönetim kriziyle karşı karşıya olduğunu savunarak, savaş koşullarında bile seçim mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini söyledi. Fedorov, parlamenter ve kamusal alan üzerinde derin etkileri olabilecek bir tartışmayı başlattı.

Fedorov'un çağrısı ve gerekçesi:

Videoda Fedorov, doğrudan isim vermeden mevcut yönetimi eleştirdi ve "Ukraynalıların hükümetlerini ne zaman seçeceklerine Putin’in karar vermesine izin vermemeliyiz. Demokrasi, barış zamanının bir lüksü değildir. Demokrasi, bugün uğruna savaştığımız şeyin bir parçasıdır. Demokrasi Rusya tarafından rehin alınamaz. Biz tam olarak özgür bir Avrupa devleti olarak kalmak istediğimiz için savaşıyoruz. Ukrayna’nın uzun süren savaş şartlarında bile tam demokratik sürecini yenilemesine imkan sağlayacak yasal, güvenli ve gerçekçi bir mekanizma bulmalıyız" ifadelerini kullandı. Bu söylem, Fedorov'un seçim çağrısını sadece siyasi bir talep olmaktan çıkarıp ideolojik bir argümana dönüştürdü.

Eleştiriler, yolsuzluk iddiaları ve iç politika:

Fedorov, mesajında Vladimir Zelenskiy'nin adını net şekilde anmasa da mevcut yönetimin "kötü işleyen" kurumlar ve yolsuzlukla mücadelede zayıflık gösterdiğini ima etti. Eski bakan, Ukrayna'nın "sistematik bir yönetim krizi" içinde olduğunu belirterek, "Eski sistem çoğu zaman kendi kurallarına göre yaşıyor. Kendini koruyor. Değişimden korkuyor" diye konuştu ve yolsuzluğun savaş çabalarına zarar verdiğini vurguladı.

Fedorov'un konumu ve kamu tepkisi:

35 yaşındaki Fedorov, kapsamlı reformlar sözü verdikten sadece 6 ay sonra, Temmuz ayında sürpriz bir şekilde bakanlık görevinden alındı. Uzun süre Zelenskiy ile müttefik olarak görülen Fedorov'un görevden alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı; hem destek hem de sert eleştiriler gündeme geldi.

Sıkıyönetim ve anayasal engeller:

Söz konusu çağrının uygulanmasını zorlaştıran en temel unsur ise ülke çapında yürürlükte olan sıkıyönetim rejimi. Vladimir Zelenskiy'nin görev süresi normalde Mayıs 2024'te sona erecekti; ancak Şubat 2022'de başlayan Rus işgali nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim, savaş zamanında seçimlerin anayasal olarak yapılmasını yasaklıyor. Sıkıyönetim, askeri seferberliğin devamını ve seçimlerin fiilen askıya alınmasını güvence altına alıyor.

Fedorov'un çağrısı, Ukrayna siyasetinde hukuki sınırlar ve demokratik talepler arasında bir tartışma başlattı. Hem yönetim krizine ilişkin uyarılar hem de sıkıyönetimin anayasal kısıtları, önümüzdeki dönemde ülke içindeki siyasi dengeyi ve kamuoyunun beklentilerini şekillendirecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

UKRAYNA'NIN GÖREVDEN ALINAN SAVUNMA BAKANI MYKHAİLO FEDOROV, ÜLKENİN YÖNETİM KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNU SAVUNARAK SEÇİME GİDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.