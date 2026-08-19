Germencik'te gönüllü gençler incir hasadında üretimi deneyimledi

Germencik Gençlik Merkezi gönüllüleri incir bahçesinde bir araya geldi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde organize edilen etkinlikte gönüllü gençler, bölgenin önemli tarımsal ürünü olan incir hasadına katıldı. Etkinlik, gençlerin üretim süreçlerini yerinde görmesi ve tarımsal değere ilişkin farkındalık kazanmaları amacıyla düzenlendi.

etkinlikte yapılanlar:

İncir bahçesinde gerçekleştirilen programda gençler, üreticilerle birlikte ağaçlara çıkarak meyveleri topladı, hasat tekniklerini uyguladı ve üretimin farklı aşamalarını gözlemleme fırsatı buldu. Üreticilerden doğrudan bilgi alan katılımcılar, kurutma, sınıflandırma ve pazarlama süreçleri hakkında da uygulamalı bilgiler edindi.

Organizatörler etkinliğin, gençleri doğayla ve üretimle buluşturmayı; tarımsal faaliyetlerin emek, sabır ve ekip çalışması gerektirdiğini göstermek için planlandığını vurguladı. Katılımcılar hem fiziksel çalışmayı deneyimledi hem de üreticilerle dayanışma içinde olmanın önemini hissetti.

gençlerin kazanımları:

Etkinlik sonunda gönüllü gençler, Aydın topraklarının tarımsal zenginliğine dair somut bir bakış kazanırken, üretimin ekonomik ve kültürel boyutlarını da yerinde tanıdı. Gençler, hasadın sadece ürün toplamak olmadığını; planlama, emek ve topluluk desteği gerektiren bir süreç olduğunu aktardı.

Bu tür etkinliklerin gençlerin bilinçlenmesi ve yerel tarıma destek vermesi açısından önemine dikkat çekildi. Katılımcılar doğal ortamda vakit geçirmenin yanı sıra, Germencik üreticileriyle kurdukları diyalog sayesinde tarımsal üretime ilişkin perspektiflerini genişletti.

Etkinlik, gençlerin tarımsal ve kültürel değerleri tanımasına katkı sağlarken, üretime verilen değerin ve dayanışmanın yerel ekonomiye olan etkisini görünür kıldı. Organizatörler benzer çalışmaları sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE GENÇLİK MERKEZİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GÖNÜLLÜ GENÇLER, DÜZENLENEN ETKİNLİKTE İNCİR HASADINA KATILARAK TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.