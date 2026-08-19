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Bir yıl sonra yakalanan İlkadım bıçaklama zanlısı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye'de geçen yıl meydana gelen bıçaklama olayına karışan 17 yaşındaki P.A.K., polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:00

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bir yıl sonra yakalanan İlkadım bıçaklama zanlısı tutuklandı

Bıçaklama zanlısı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaklaşık bir yıl önce meydana gelen bıçaklama olayına karışan 17 yaşındaki P.A.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliye sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın gerçekleştiği yer ve zaman:

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde yaklaşık bir yıl önce gerçekleşti. Bir kişiyi bıçakla yaralayan olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.

Yakalama ve yargı süreci:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan P.A.K. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Kavak Kapalı Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR YIL ÖNCE MEYDANA GELEN BIÇAKLAMA OLAYINA KARINA KARIŞAN 17...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR YIL ÖNCE MEYDANA GELEN BIÇAKLAMA OLAYINA KARINA KARIŞAN 17 YAŞINDAKİ P.A.K., YAKALANARAK ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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