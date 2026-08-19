Bir yıl sonra yakalanan İlkadım bıçaklama zanlısı tutuklandı

Bıçaklama zanlısı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaklaşık bir yıl önce meydana gelen bıçaklama olayına karışan 17 yaşındaki P.A.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliye sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın gerçekleştiği yer ve zaman:

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde yaklaşık bir yıl önce gerçekleşti. Bir kişiyi bıçakla yaralayan olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.

Yakalama ve yargı süreci:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan P.A.K. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Kavak Kapalı Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR YIL ÖNCE MEYDANA GELEN BIÇAKLAMA OLAYINA KARINA KARIŞAN 17 YAŞINDAKİ P.A.K., YAKALANARAK ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.