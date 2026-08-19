Mudanya'da Çekrice hattında orman dışı yangına hava ve kara ekipleri müdahale ediyor

Olay yeri ve ilk müdahale:

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çekrice Mahallesi sınırlarında orman dışı bir alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması ve amaç:

Olay yerine ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri, alevlere karadan müdahale etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınması için aynı zamanda havadan da müdahale gerçekleştiriliyor.

Ekipler, yangının çevredeki alanlara yayılmasını önlemek ve kontrolü sağlamak amacıyla koordineli biçimde çalışıyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Müdahale çalışmaları devam ediyor; yetkililer bölgedeki durumu yakından takip ediyor ve gerekli önlemleri sürdürüyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE ORMAN DIŞI ALANDA BAŞLAYAN YANGINA, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ VE İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.