Kayseri Şekersporlu Salih Yusuf Yazıcı Bratislava'da gümüş madalya kazandı

Kayseri Şekerspor’un milli sporcusu Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 72 kiloda mücadele ederek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Finale giden yol:

Yazıcı turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. İlk turda Hindistanlı Vinit Vinit'i 9-0 yenerek dikkat çekti. İkinci turda Mısırlı Mohammed Shaban Elsayed Ibrahim'i 2-1 mağlup eden milli sporcu, çeyrek finalde Kazakistanlı Marlan Bakayev'i 9-2 öndeyken tuşla geçerek yarı finale yükseldi.

Final maç ve sonuç:

Yarı finalde Meksikalı Jorge Angel Gomez Garcia'yı 7-2 yenerek finale çıkan Yazıcı, finalde Rusya'dan Mingian Goriaev ile karşılaştı. Final maçını kaybeden Yazıcı, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı ve turnuvadaki performansıyla dikkat çekti.

KAYSERİ ŞEKERSPOR’UN MİLLİ SPORCUSU SALİH YUSUF YAZICI, SLOVAKYA’NIN BAŞKENTİ BRATİSLAVA’DA DÜZENLENEN U20 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA GREKOROMEN STİL 72 KİLODA DÜNYA İKİNCİSİ OLDU.