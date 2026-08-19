Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya, araçların rengini mor ve beyaza çevirdi

Olayın yaşandığı anlar ve etkileri:

Afyonkarahisar'da 17 Ağustos'ta Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana gelen olayda, tır dorsesinde taşınan bir madde yola döküldü. Başlangıçta kaynağı ve dökülüş biçimi netleşmeyen madde, etkili yağışın ardından asfalt üzerinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan karışım, bazı kaportalarda kimyasal reaksiyona girerek yüzeyde mor ve beyaz renk değişimlerine yol açtı.

görüntüler ve sürücü tepkisi:

Olay anı, arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tırın dorsesinden dökülen maddenin arkadaki araçlara sıçradığı, diğer sürücülerin duruma tepki gösterdiği, klakson çalındığı ve bazı araçların güvenlik nedeniyle yol kenarına park ederek beklediği görüldü.

soruşturma ve uygulanan cezai işlem:

Yapılan soruşturmada yola dökülen maddenin boya olduğu ve dökülmenin M.Ö. idaresindeki tırdan gerçekleştiği tespit edildi. Tır sürücüsüne ilgili trafik mevzuatı çerçevesinde 3 bin lira para cezası ve 15 ehliyet puanı cezası uygulandığı bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililerin delil değerlendirmesi ve trafik güvenliği önlemleri çerçevesinde incelemenin sürdüğü belirtildi.

Tırın yola boya dökerek arkasından gelen araçları mora boyadığı anlar kamerada