Devrek muhtarları kan vererek dayanışma örneği gösterdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarları, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi. Etkinlik, Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı öncülüğünde gerçekleştirildi.

etkinlik ayrıntıları:

Dernek üyeleri Cumhuriyet Alanı'nda Kızılay tarafından kurulan kan bağışı aracını ziyaret etti. Muhtarlar, kan bağışında bulunmak için gerekli formları doldurdu; sağlık kontrollerinin ardından prosedürlere uygun şekilde kan verdi. Organizasyon sırasında görevli ekipler sürecin güvenli ve düzenli ilerlemesini sağladı.

muhtarların çağrısı:

Etkinlikte konuşan Fatih Çarıkçı, "Kan her zaman ihtiyaç duyulan bir meseledir. Biz de arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir nebze olsun destek vermek istedik" dedi. Muhtarlar, vatandaşları da düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti ve toplum sağlığına katkıda bulunmanın önemine vurgu yaptı.

Muhtarların kampanyaya katılımı bölgede takdirle karşılandı; etkinlik, yerel dayanışma ve sorumluluk bilincinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Yetkililer, benzer kampanyaların devam edeceğini ve toplumun düzenli bağışlarla kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

ZONGULDAK’IN DEVREK İLÇESİNDE GÖREV YAPAN MAHALLE VE KÖY MUHTARLARI, TÜRK KIZILAY TARAFINDAN DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK VERDİ.